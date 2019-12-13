Лавров планирует обсудить с главой МИД Никарагуа сферу военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его никарагуанский коллега Денис Рональдо Монкада Колиндрес планируют обсудить на переговорах вопросы военно-технического сотрудничества двух стран.

"Наши отношения с Никарагуа - это отношения добрых друзей и стратегических партнеров, - сказал Лавров в пятницу на открытии встречи. - У нас насыщенная, обширная повестка дня. Это и экономика, и гуманитарные вопросы, и, конечно, сфера военно-технического сотрудничества. Рассчитываем сегодня это все подробно обсудить".

Глава МИД РФ отметил, что Россия и Никарагуа активно выступают в защиту принципов Устава ООН. "Регулярные контакты наших стран на высшем и высоком уровнях позволяют "сверять часы" в том, что касается наших общих действий на международной арене по отстаиванию международного права, справедливости и демократии в мировых делах", - указал он.