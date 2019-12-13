Песков: испытание США ракеты подтверждает, что ДРСМД был сломан по инициативе Вашингтона

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое США провели в четверг, является свидетельством срыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе Вашингтона.

"То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это [испытание ракеты] - лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля при этом признался: "Я не могу в данном случае как-то комментировать [испытание ракеты] с технической точки зрения, с точки зрения тактико-технических характеристик этой ракеты".

12 декабря Министерство обороны США провело летное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. России и США до недавних пор запрещалось заниматься разработкой таких вооружений в соответствии с ДРСМД. Это соглашение утратило силу 2 августа в связи с выходом из него Соединенных Штатов.

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