Песков напомнил Киеву о договоренностях на саммите "четверки" в Париже

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Если Киев действительно хочет внести изменения в минские соглашения после саммита в Париже, это предстоит долго и напряженно анализировать трем остальным участникам "нормандского формата".

"Я хочу всех мысленно вернуть в Париж, в прошлый понедельник, и напомнить документ, который был согласован участниками саммита и который в принципе можно и должно считать успехом", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил: "В итоговых соглашениях парижского саммита "нормандского формата" в преамбуле во втором параграфе говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы "нормандского формата", государства - участники которого привержены их полному выполнению". "Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам "нормандского формата", - уверен представитель Кремля.

Песков отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для решения проблемы Донбасса нужно не руку жать российскому лидеру Владимиру Путину, а выполнять минские договоренности. Так представитель Кремля прокомментировал слова украинского президента, сказанные им в эфире телеканала "1+1", о готовности пожать руку Путину сто раз за возвращение Крыма и десять раз за Донбасс.

"Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме", - заметил на это Песков. "Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности - и тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - добавил представитель Кремля.

Первое рукопожатие Путина и Зеленского произошло 9 декабря в Париже, где оба президента принимали участие в саммите "нормандской четверки" и провели отдельную двустороннюю встречу. Позже украинский президент заявил, что хотел бы прекращения вооруженного противостояния на юго-востоке страны и готов к диалогу ради этого.