Песков: Путин оценивает губернаторов не по принадлежности к партии, а по эффективности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Для президента России Владимира Путина важна не партийная принадлежность губернаторов, а их эффективность и умение работать в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Однозначно нет", - сказал он в ответ на вопрос, имеет ли для главы государства значение партийная принадлежность губернатора. "Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, об экономических параметрах региона и о действиях [губернатора] в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях", - добавил представитель Кремля.

В четверг Владимир Путин подписал указ, которым освободил губернатора-коммуниста Сергея Левченко с поста главы Иркутской области. Президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России. Отвечая на вопрос, означает ли это негативную оценку работы Левченко, Песков напомнил, что губернатор подал в отставку по собственному желанию. "Отставка была принята главой государства", - добавил представитель Кремля.