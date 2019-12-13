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Песков сообщил, что Путин высоко оценивает работу детского омбудсмена Кузнецовой

Как сообщил пресс-секретарь российского президента, омбудсмен в соответствии с установленной практикой регулярно отчитывается перед главой государства

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу уполномоченного при главе государства по правам ребенка Анны Кузнецовой. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам на вопрос о возможности отставки детского омбудсмена.

"Президент регулярно встречается с Анной Кузнецовой, он позитивно и высоко оценивает ее работу, - сказал представитель Кремля. - Она в соответствии с установленной практикой регулярно отчитывается перед главой государства".

С просьбой к президенту РФ отправить Кузнецову в отставку в эфире радиостанции "Эхо Москвы" обратилась член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Свою позицию она объяснила нежеланием Кузнецовой отвечать на запросы правозащитников и якобы низкой реальной активностью на посту детского омбудсмена.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКузнецова, Анна Юрьевна
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