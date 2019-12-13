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Лавров: Россия выступает против навязывания Никарагуа извне рецептов развития

Глава МИД РФ подчеркнул, что никарагуанский народ должен самостоятельно решать свою судьбу

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия выступает против того, чтобы странам, в частности, Никарагуа, навязывались извне пути развития, которые им не подходят. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с никарагуанским коллегой Денисом Монкадой Колиндресом.

"Россия твердо исходит из того, что никарагуанский народ должен самостоятельно решать свою судьбу. Мы не приемлем попыток навязывать Никарагуа, как и любой другой стране, рецепты развития, которые чужды ее выбору", - подчеркнул министр.

Использование ядерной энергии

Лавров добавил, что Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Манагуа в сфере мирного использования ядерной энергии. 

"Установлены контакты с целью проработать проекты по линии Росатома, - сказал министр. - Перспективные предложения по мирному использованию ядерной энергии были переданы [в ходе встречи] нашим никарагуанским друзьям".

На переговорах, сообщил Лавров, обсуждался широкий круг проектов по линии Роскосмоса.

"Подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии торговли, реализации инвестиционных проектов, а также условились и далее использовать потенциал российско-никарагуанской комиссии по научно-техническому и экономическому сотрудничеству", - отметил министр иностранных дел России.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНикарагуаРоссия
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