МИД РФ: делегация России эффективно решила свои задачи на саммите в "нормандском формате"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российская делегация на саммите в нормандском формате, который прошел 9 декабря в Париже, не ставила заоблачных целей, поэтому решила поставленные задачи лучше и эффективнее остальных. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, главной задачей украинской делегации было попытаться вскрыть минский комплекс мер и попробовать изменить порядок действий, который там обозначен. "Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной, - указал дипломат. - И нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям. Будут опять разные интерпретации встречи, оценки, но то, с чем Зеленский ехал в Париж, ему не удалось сделать".

Руденко также отметил, что дискуссии на саммите в Париже порой проходили на повышенных тонах. "Какое-то время там были идеи переработать тот документ, который был согласован в сентябре, - пояснил он. - Но твердость нашего лидера все это предотвратила. Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили".

Поднимая тему следующей встречи в "нормандском формате", замминистра отметил, что утверждать, что она пройдет через четыре месяца пока рано. "У нас были случаи, когда намечались даты встреч, а затем они отменялись, - сказал Руденко. - Действительно, ситуация достаточно непредсказуемая. И как будет развиваться дальше эта история, во многом будет зависеть и от ситуации внутри Украины, и от того, как будут восприняты итоги парижского "бенефиса" Зеленского".