Главы МИД России и Никарагуа сделали совместное заявление

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия считает неприемлемым внешнее вмешательство в дела Никарагуа и поддерживает законное правительство страны. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел России и Никарагуа Сергея Лаврова и Дениса Монкады Колиндреса. Текст документа размещен на сайте МИД РФ.

"Министр Лавров особо подчеркнул, что Российская Федерация поддерживает законное правительство Республики Никарагуа, считает неприемлемым вмешательство во внутренние дела суверенного государства, чей народ доказал способность самостоятельно определять пути развития, решать внутренние вопросы, решительно противостоять внешнему давлению, односторонним и нелегитимным санкциям", - говорится в заявлении.

Стороны констатировали совпадение позиций двух стран по вопросам глобальной повестки дня и высказались за дальнейшую координацию на международной арене. "Министры отметили последовательное упрочение российско-никарагуанских отношений, выстраиваемых в духе стратегического партнерства, на основе взаимного доверия, солидарности и взаимопомощи, - указывается в документе. - Они подчеркнули, что наращивание многоплановых связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, гуманитарной сферах, а также укрепление двустороннего взаимодействия на международной арене полностью отвечают интересам российского и никарагуанского народов".

В Никарагуа в 2018 году прошла серия приведших к человеческим жертвам протестов против социальных реформ президента Даниэля Ортеги. В дальнейшем противостояние правительства и оппозиции продолжилось на политическом уровне. США на этом фоне ввели ряд санкций против властей Никарагуа.