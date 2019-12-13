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Путин одобрил предложение о подписании соглашения о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

Сам документ могут подписать на заседании Высшего Евразийского экономического совета

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил предложение о подписании Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что документ может быть подписан на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Работа над Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС велась несколько лет. Оно предусматривает разработку международного договора, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения между государствами - членами ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Россия). После вступления в силу соглашения пенсии будет назначать и выплачивать государство-член, на территории которого этот стаж приобретен, уточняет Минтруд РФ. Трудящийся сможет обращаться либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства трудоустройства. Документы для установления и выплаты российской пенсии необходимо будет представлять в порядке, установленном российским законодательством.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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