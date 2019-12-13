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Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра

Президент России пожелал британскому премьеру успехов "в столь ответственной деятельности во главе правительства, а также крепкого здоровья и благополучия"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с переназначением на пост премьер-министра Великобритании и выразил уверенность, что развитие диалога двух стран отвечало бы интересам всего европейского континента. Соответствующая телеграмма российского лидера опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Примите поздравления по случаю Вашего назначения вновь на пост премьер-министра. Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента", - отметил Путин в телеграмме Джонсону.

Президент РФ пожелал британскому премьеру успехов "в столь ответственной деятельности во главе правительства, а также крепкого здоровья и благополучия".

Джонсон посетил в пятницу утром Букингемский дворец, чтобы королева Великобритании Елизавета II наделила его правом сформировать правительство после состоявшихся 12 декабря парламентских выборов.

По итогам подсчета голосов в 649 из 650 избирательных округов королевства правящая Консервативная партия существенно укрепила свои позиции, получив 364 мандата в парламенте, что больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина терпит сокрушительное поражение, проводя в парламент всего 203 депутата. Для лейбористов это худший результат с 1935 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияДжонсон, Борис
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