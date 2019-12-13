МИД: Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Алжиром при новом главе республики

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что сотрудничество с Алжиром продолжит развиваться после прошедших в четверг президентских выборов в республике. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Рассматриваем проведение этого важного внутриполитического мероприятия [президентских выборов], как значимый шаг в обеспечении поступательного развития дружественного Алжира, - отметили в министерстве. - Рассчитываем, что с избранием нового главы алжирского государства многоплановые отношения между Россией и Алжиром будут и впредь последовательно укрепляться и расширяться".

Президентские выборы прошли в Алжире 12 декабря. По данным председателя Независимого национального избирательного органа (ННИО) Мухаммеда Шарфи, победу одерживает бывший премьер-министр страны Абдельмаджид Теббун, набрав свыше 58,15% голосов избирателей. Второе место занимает председатель политического движения "Аль-Бина" Абделькадер Бенгрина, получивший 17,38% голосов. В пятницу в столице Алжира начались массовые манифестации против итогов выборов.