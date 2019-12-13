В МИД РФ сообщили, что Россия поддерживает контакты с Турцией по ситуации в Ливии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ситуация в Ливии в последние дни занимает важное место в контактах Москвы и Анкары. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Отношения с Турцией у нас весьма интенсивные, - сказал он. - Политический диалог не прерывается, идет фактически в ежедневном режиме. Мы обсуждаем все вопросы, которые с нашей точки зрения имеют значение для региональной безопасности. Ливия, как и многие другие партнеры, в эти дни находится в центре политических контактов".

По словам Грушко, Россия и Турция ищут точки соприкосновения по ситуации в Ливии в рамках понимания того, что "проблема должна быть решена самими ливийцами с участием всех ливийских сторон путем переговоров". Мы поддерживаем посредническую миссию спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламе и эту позицию доводим до всех стран, которые могут сыграть конструктивную роль в урегулировании ливийской проблемы", - добавил Грушко.

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое предусматривает укрепление отношений между военными двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о готовности направить в Ливию военных, если соответствующий запрос поступит от ПНС. Между тем командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающей битвы за Триполи, где базируется ПНС.