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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

На большую пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов

Их количество составляет почти 1,9 тыс.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая состоится в полдень 19 декабря, вновь побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов - 1895 человек. Список представителей прессы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Традиционно наибольшее число журналистов, которые придут на ежегодное общение президента с прессой, будут представлять региональные СМИ. В списке также многие журналисты федеральных и зарубежных средств массовой информации. Заявки на аккредитацию принимались от сотрудников российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов. Позднее число представителей СМИ, освещавших это ежегодное мероприятие, стабильно росло: с примерно 700 человек в 2002 и 2003 годах до 1364 журналистов в 2008 году. На пресс-конференциях, проходивших во время третьего президентского срока Путина, число аккредитованных журналистов не опускалось ниже 1250 человек. В прошлом году был установлен рекорд по числу работающих на большой пресс-конференции Путина репортеров - 1702 человека.

История формата

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года. Президент не ограничивает прессу ни по темам задаваемых вопросов, ни по времени общения, однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным, поскольку в отличие от постоянно сопровождающего главу государства кремлевского пула у их коллег в других городах существенно меньше возможностей задать вопрос Путину.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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