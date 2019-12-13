МИД РФ назвал политзаказом слухи о причастности Москвы к гибели основателя "Белых касок"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Предположения западных СМИ о причастности России к гибели основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье выглядят как политический заказ тех, кто сотрудничает с террористами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Попытки западных СМИ в деле Джеймса Ле Мезюрье перевести стрелки на российскую сторону выглядят как очередной политический заказ тех, кто продолжает сотрудничество с террористами, выделяя среди них плохих и хороших. Но как показывает история с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) подобные интриги добром не заканчиваются и выходят боком, главным образом для их основного зачинщика", - отметили в МИД РФ.

Как указали в российском дипведомстве, в ноябре появился целый ряд статей в ведущих англосаксонских СМИ на тему гибели Ле Мезюрье с рассуждениями на тему того, что "его устранение выгодно прежде всего России". Одновременно прозвучали голоса отдельных аналитиков, выражающих альтернативную англосаксонскому мейнстриму точку зрения, которая "допускает, что за смертью Ле Мезюрье вполне могут стоять спецслужбы западных стран".

"В свете недавних событий можем со всей ответственностью заявить следующее. Россия наравне с правительством Сирии как никто другой была заинтересована в том, чтобы Джеймс Ле Мезюрье как можно дольше оставался в добром здравии и был в состоянии раскрыть правду о деятельности "Белых касок", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Ле Мезюрье мог представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий "Белых касок". "Однако кураторов белокасочников такой сценарий, по-видимому, не устраивал. Джеймс Ле Мезюрье, выработавший свой потенциал и отлично знавший всю подноготную "Белых касок", был ликвидирован", - пояснили в дипведомстве.

11 ноября в Стамбуле было обнаружено тело Джеймса Ле Мезюрье, одного из основателей неправительственной организации "Белые каски". По предварительным данным полиции, он покончил жизнь самоубийством. "Белые каски" получили известность благодаря размещению в интернете фото- и видеоматериалов из Сирии о разрушениях и жертвах атак, в том числе химических, со стороны сирийского правительства и его союзников. На постановочный характер этих материалов неоднократно указывали в МИД и Минобороны РФ.