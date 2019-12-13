Ранее судимый за нецелевое расходование средств министр труда Ингушетии покинул свой пост

МАГАС, 13 декабря. /ТАСС/. Министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Зелимхан Котиков покинул занимаемый пост по собственному желанию, отставка уже принята главой региона Махмудом-Али Калиматовым, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По материалам Магасского районного суда Ингушетии, на Котикова было заведено уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей. В мае 2019 года министру назначили наказание в виде штрафа в 1 млн рублей. Сам Котиков, по материалам суда, признал свою вину.

"Глава региона принял отставку министра труда, занятости и социального развития республики Зелимхана Котикова, который написал заявление по собственной инициативе. Указ об освобождении его от занимаемой должности руководитель субъекта подписал сегодня вечером", - говорится в сообщении.

Как сообщается, временно исполнять обязанности министра будет Адам Хашагульгов, который ранее занимал должность заместителя.

Котикова назначчили руководителем Минтруда Ингушетии в январе 2017 года.