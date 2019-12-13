Журналистов попросили не брать большие плакаты на пресс-конференцию Путина

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба президента России попросила журналистов, которые собираются на большую пресс-конференцию главы государства Владимира Путина 19 декабря, не приносить в зал плакаты больше, чем стандартный лист бумаги.

"Вниманию корреспондентов, работающих в зале! Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А4 (210мм х 297мм), так как это мешает работе фотографов и операторов", - говорится в электронных письмах, которые пресс-служба Кремля разослала аккредитованным на пресс-конференцию представителям СМИ. Использование всевозможных плакатов, флагов, мягких игрушек стало традицией на больших пресс-конференций Путина. Таким образом корреспонденты пытаются привлечь внимание президента или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и получить возможность задать вопрос.

Пресс-служба подтвердила, что пресс-конференция, как и все последние годы, пройдёт в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. Как обычно, она начнется в полдень 19 декабря. Вход откроется за три с половиной часа - в 8:30 мск.

Для удобства представителей СМИ до ЦМТ от ближайших станций метро будут организованы рейсы бесплатных автобусов. В Центре международной торговли будет доступен бесплатный Wi-Fi, а также буфет.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/online/). Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки.