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Посол РФ: инцидент с США на инаугурации показал независимость новых властей Аргентины

Ранее сообщалось, что американская сторона покинула Аргентину до начала церемонии в знак протеста с присутствием представителей правительства Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 декабря. /ТАСС/. Спокойная реакция нового правительства Аргентины на демарш делегации США на прошедшей во вторник инаугурации президента Альберто Фернандеса показала, что Буэнос-Айрес не намерен поддаваться давлению других стран и будет проводить независимую внешнюю политику. Об этом заявил в пятницу ТАСС посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Как сообщила ранее газета Clarin, прибывший в Аргентину на инаугурацию Маурисио Клавер-Кароне, курирующий отношения с Латинской Америкой в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме, в итоге покинул страну до начала церемонии в знак протеста с присутствием представителей правительства Венесуэлы. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар вылетел из Аргентины сразу после инаугурации, отменив запланированную на среду встречу с Фернандесом.

"Мы отдаем должное тому, что к руководству страны пришел смелый, трезво мыслящий политик, который действует в интересах Аргентины, а не каких-то других стран", - сказал Феоктистов.

Он приветствовал "спокойную реакцию" Фернандеса на "вызывающий демарш" американской делегации. "США в очередной раз в достаточно грубой, я бы даже сказал хамской, форме дали понять, что ни в грош не ставят суверенитет других государств и пытаются выкручивать руки всем несогласным", - сказал посол. Он отметил, что Фернандес "не стал вступать ни в какую перепалку, и более того в доброжелательном ключе принял" исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкла Козака на следующий день после инаугурации.

Как отметил Феоктистов, Фернандес так же спокойно реагировал на многочисленные выпады в свой адрес со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару, что в конечном итоге привело к изменению риторики руководства крупнейшей страны Южной Америки. "Мы уверены, что новый президент не будет прогибаться ни под кем и дальше, и страна будет проводить собственную, взвешенную, суверенную внешнеполитическую линию", - подчеркнул дипломат.

Теги
АргентинаСШАРоссия
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