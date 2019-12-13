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Слуцкий считает санкции ЕС наказанием для Москвы за отказ пересмотреть минские соглашения

На пресс-конференции по итогам саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в урегулировании конфликта в Донбассе заметен прогресс, но повода снимать санкции с России пока нет

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Санкции в отношении России продолжают действовать в связи с отказом Москвы пересмотреть минские договоренности. Такое мнение в пятницу в своем Twitter выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель о недостаточности оснований для снятия ограничений с РФ.

"У Меркель недостаточно оснований для отмены антироссийских санкций. Скорее, недостаточно политической воли и независимости от США для признания их абсурдности", - написал Слуцкий.

"Именно Меркель допускала ревизию Минска-2. Очевидно, санкции - наказание РФ за отказ от взлома соглашений", - добавил депутат.

На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу Меркель заявила, что в урегулировании конфликта в Донбассе заметен прогресс, но повода снимать санкции с России пока нет. По ее словам, участники саммита "продлили санкции единогласно".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

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