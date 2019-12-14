Посол РФ: КНДР не получит квот на водные биоресурсы, пока не решит вопрос с браконьерами

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Рыбаки КНДР не получат квот на вылов водных биоресурсов в российских территориальных водах, пока власти этой страны не обуздают своих браконьеров. Об этом в субботу в эфире радио "Владивосток FM" заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

Проблема северокорейских браконьеров, ведущих промысел в бухтах вблизи Приморья, обострилась осенью этого года. По данным российского профсоюза моряков, датированных октябрем, менее чем за месяц у берегов Дальнего Востока были задержаны более 500 браконьеров. А 17 сентября экипаж двух северокорейских шхун совершил вооруженное нападение на российских пограничников, в ходе которого пострадали несколько граждан КНДР и сотрудников погрануправления. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), арестованы 16 иностранных рыбаков.

"Ситуация, которая обострилась и в какой-то степени была связана с тем, что в этом году корейцы квот не получили. Как нам корейцы объясняют, в руководстве министерства рыбного хозяйства <…> за ними [браконьерами] уследить уже не могут. Мы корейцам говорим жестко абсолютно: пока вы не наведете порядок со своим браконьерством, ни о каких квотах речи быть не может", - сказал Мацегора.

Он подчеркнул необходимость создать вместе с властями КНДР двустороннюю структуру, которая совместно будет выявлять и разбирать каждый случай браконьерства.

По информации Росрыболовства, согласно межправительственному соглашению от 6 мая 1987 года между правительством СССР и правительством КНДР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, ежегодно проводится сессия Российско-корейской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. На ежегодных сессиях комиссии определяются условия взаимного доступа в экономические зоны обоих государств для рыболовства. Так, для рыбаков КНДР на платной основе выделяется квота на добычу кальмара в Приморье.