Песков: достигнуть "судьбоносного прорыва" на встрече в "нормандском формате" не удалось

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Судьбоносный прорыв на прошедшем в Париже саммите в "нормандском формате" не был достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Анонс с отрывком записи беседы был опубликован на канале в Telegram ведущей ток-шоу Марины Ким.

"Да", - сказал Песков в ответ на вопрос, возобновился ли "нормандский формат" после долгого перерыва. "Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет", - добавил он.

Эфир программы "Большая игра" с участием пресс-секретаря президента будет показан в 22:45 мск в воскресенье на Первом канале.

9 декабря в Париже прошел саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита обязались также обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.