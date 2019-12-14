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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Песков: достигнуть "судьбоносного прорыва" на встрече в "нормандском формате" не удалось

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента отметил, что "нормандский формат" возобновился после долгого перерыва
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Судьбоносный прорыв на прошедшем в Париже саммите в "нормандском формате" не был достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Анонс с отрывком записи беседы был опубликован на канале в Telegram ведущей ток-шоу Марины Ким.

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"Да", - сказал Песков в ответ на вопрос, возобновился ли "нормандский формат" после долгого перерыва. "Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет", - добавил он.

Эфир программы "Большая игра" с участием пресс-секретаря президента будет показан в 22:45 мск в воскресенье на Первом канале.

9 декабря в Париже прошел саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита обязались также обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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