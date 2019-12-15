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Володин поздравил Грызлова с 69-летием

Спикер Госдумы отметил, что Борис Грызлов вносит большой вклад в усиление российской государственности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье поздравил с 69-летием одного из своих предшественников на посту председателя нижней палаты, председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова, отметив его вклад в развитие парламентаризма и партийного строительства.

"Вы вносите большой вклад в развитие парламентаризма и партийное строительство, многое делаете для укрепления российской государственности. Ваши знания, опыт, профессионализм вызывают уважение", - говорится в поздравлении Володина, размещенном на сайте Госдумы.

Грызлов с 2001 по 2003 год занимал пост министра внутренних дел, с 2002 года и по сей день возглавляет высший совет "Единой России". Кресло спикера Госдумы занимал на протяжении четвертого и пятого созывов Госдумы с 2003 по 2011 год. Ныне - полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичГрызлов, Борис ВячеславовичРоссия
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