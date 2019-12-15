Песков: позиции Путина и Зеленского не совпадают по ряду вопросов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, однако в настоящее время им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы " Большая игра ", фрагмент которой был показан на Первом канале в воскресенье.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - сказал он.

"Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко, - продолжил Песков. - Потом их прервал президент [Франции Эмманюэль] Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате".

Полный эфир программы "Большая игра" с участием пресс-секретаря российского президента будет показан в 22:45 мск в воскресенье на Первом канале.

9 декабря в Париже прошел саммит в нормандском формате с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.