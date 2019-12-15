Слуцкий прокомментировал заявления японских коммунистов о Курилах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Заявления главы Коммунистической партии Японии о необходимости объявить японской территорией весь Курильский архипелаг рассчитаны на внутриполитическое поле, это попытка заработать очки. Такое мнение в беседе с ТАСС в воскресенье выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Заявление японских коммунистов больше рассчитано на внутриполитическую ситуацию. Это один из способов набрать очки. Российские коммунисты, уверен, будут стоять на том, чтобы ни пяди российской земли с Курильской гряды никогда бы не было отдано", - сказал Слуцкий, заметив, что "все имеют право на свою позицию и самовыражение".

По его словам, "России и Японии необходимо продвигаться к заключению мирного договора", так как его "отсутствие при нынешнем уровне межгосударственных отношений давно превратилось в атавизм".

"Решение о совместном освоении Курил, принятое еще несколько лет назад, стало серьезным шагом в этом направлении. Считаю, что рано или поздно мы придем к окончательному консенсусу", - резюмировал глава комитета.

Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в опубликованном в воскресенье интервью газете Yomiuri Shimbun заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и, таким образом, можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.