Слуцкий прокомментировал заявления японских коммунистов о Курилах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Заявления главы Коммунистической партии Японии о необходимости объявить японской территорией весь Курильский архипелаг рассчитаны на внутриполитическое поле, это попытка заработать очки. Такое мнение в беседе с ТАСС в воскресенье выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заявление японских коммунистов больше рассчитано на внутриполитическую ситуацию. Это один из способов набрать очки. Российские коммунисты, уверен, будут стоять на том, чтобы ни пяди российской земли с Курильской гряды никогда бы не было отдано", - сказал Слуцкий, заметив, что "все имеют право на свою позицию и самовыражение".
По его словам, "России и Японии необходимо продвигаться к заключению мирного договора", так как его "отсутствие при нынешнем уровне межгосударственных отношений давно превратилось в атавизм".
"Решение о совместном освоении Курил, принятое еще несколько лет назад, стало серьезным шагом в этом направлении. Считаю, что рано или поздно мы придем к окончательному консенсусу", - резюмировал глава комитета.
Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в опубликованном в воскресенье интервью газете Yomiuri Shimbun заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и, таким образом, можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.