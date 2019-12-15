Песков: Зеленский хочет решить проблему Донбасса, но для этого нужен мощный ресурс власти

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на юго-востоке Украины, однако это требует авторитета и доминирования на политической арене Украины. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал он.

Песков добавил, что внести изменения в минские соглашения возможно только при совместной работе Киева с экспертами Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - сказал он, комментируя заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту "нормандской четверки" подготовит изменения к минским соглашениям.