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Песков: какие-либо новые контакты между Путиным и Трампом в настоящее время не готовятся

Пресс-секретарь российского президента добавил, что контакты с американской стороной поддерживаются на уровне дипломатов и военных

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Подготовка новых контактов между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет. Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал <...> Тем не менее, пока каких-то планов о контактах между Путиным и Трампом нет", - заявил он.

Официальный представитель российского президента добавил, что контакты с американской стороной поддерживаются на уровне дипломатов и военных. "Слава богу осуществляются контакты на дипломатическом уровне, на уровне наших дипломатов, есть контакты на уровне военных, и это позитив. По крайней мере, это позволяет поддерживать диалог по сиюминутным проблемам и позволяет нам дальше не сваливаться в какую-то яму, скажем так, острых противоречий", - добавил Песков.

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