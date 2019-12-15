Явлинский прокомментировал избрание нового председателя "Яблока"

"Это не вопрос, чтобы быть довольным [избранием нового председателя]. Для партии это нормально", - сказал Явлинский журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос о том, доволен ли он избранием нового председателя.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития партии "нужно работать, но пока никто не знает, что нужно сделать конкретно". "Можно вносить десятки разных поправок [в устав партии], но дело не в том, чтобы вносить поправки. Дело в том, чтобы найти правильные решения в новых условиях, условиях новых коммуникаций, в условиях новых систем, в условиях интернет-общения. Наверняка нужно будет менять взаимоотношение между центром партии и регионами, между разными членами партии, сторонниками партии", - подчеркнул основатель "Яблока".

Он также добавил, что возможный выбор Рыбакова в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году пока не обсуждался в партии. "Это очень серьезное дело, это не должно быть просто тренировкой или каким-то случайным делом. Каждый должен занимать свое место и заниматься своим делом", - отметил Явлинский.