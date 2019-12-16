Трутнев представил в Биробиджане врио губернатора ЕАО Гольдштейна

БИРОБИДЖАН, 16 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил в Биробиджане депутатам, представителям властных структур и общественности врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.

"Уважаемые коллеги, хочу сразу сказать, что работы будет много. Еврейская автономная область сталкивается с достаточным количеством проблем, многое надо сделать, чтобы люди жили лучше. Сегодня многие показатели замыкают рейтинг регионов. Ростислав Эрнстович имеет достаточно большой опыт, чтобы люди жили лучше и область развивалась", - сказал Трутнев.

В ответ врио губернатора, заверил, что сделает все возможное для успешной работы в регионе. "Это большая честь и ответственность. Жители области - трудолюбивые, честные, ответственные люди, которые хотят и умеют работать, которые могут жестко спросить с руководителей. Мы знаем и понимаем, какие задачи серьезные стоят, понимаем пути их решения. Это трудный путь - благосостояние граждан, дороги, здравоохранение, занятость - чтобы ЕАО заняла место на острие вектора развития Дальнего Востока", - сказал Гольдштейн.

Президент Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил Гольдштейна врио руководителя региона. Правительство области в пятницу сложило полномочия. Гольдштейн является членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области с 22 сентября 2015 года. 23 декабря на последнем в 2019 году заседании Совет Федерации досрочно прекратит сенаторские полномочия назначенного 12 декабря врио главы области Гольдштейна.