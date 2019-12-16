Россия добивается выработки ООН новой Конвенции по борьбе к киберугрозами

ООН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия вынесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию для выработки новой Конвенции по борьбе с киберпреступлениями. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, документ уже получил одобрение Третьего комитета и скоро будет рассмотрен всей Генассамблеей.

"Смысл нашей резолюции состоит именно в том, чтобы сообща навалиться на это очень серьезное зло, которое наносит колоссальный, триллионный ущерб всей мировой экономике и лично нашим гражданам, - сказал он. - Для этого мы предлагаем под эгидой ООН учредить специальный комитет, который непосредственно занялся бы выработкой глобальной конвенции борьбы с киберпреступностью".

"У нас есть ряд противников, в основном это США и страны Евросоюза, - указал Крутских. - Нас обвиняют в том, что эта резолюция якобы направлена на регулирование интернета или введение госрегулирования. Это, цитируя [президента США Дональда] Трампа, "фейк-ньюс" - там нет ни одного слова о регулировании. Этот документ говорит об объединении усилий всех ведомств и выработке взаимных договоренностей для более эффективной борьбы с киберпреступлениями".

Более того, как обратил внимание дипломат, свою инициативу по возможному проекту Конвенции Москва не противопоставляет уже существующей Будапештской конвенции. "Наш вариант направлен на то, чтобы как можно больше ее осовременить, - пояснил он. - Например, в Будапештской конвенции прописано всего девять видов преступлений, а сейчас их уже больше тридцати, и это признается всеми. Кроме того, она не затрагивает тему кибертерроризма, а эту тему, естественно, также нужно прописать".

"Сейчас всех объединяет один общий и очень страшный вопрос: многие лидеры государств, руководство ООН, и эксперты признают, что нет ясности о том, как международное право применяется киберпространство", - подытожил представитель президента.

Российская резолюция по безопасности в киберпространстве

Российская резолюция по безопасности в киберпространстве была принята в Генеральной Ассамблее ООН с еще большим успехом, чем в предыдущем году. Об этом заявил Крутских по итогам принятия в Генассамблее резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности".

"Последним успехом российской дипломатии явились итоги голосования по нашей резолюции относительно группы открытого состава по международной информационной безопасности, - сообщил он. - Резолюция получила 129 голосов, то есть больше, чем в прошлом году".

Таким образом, по словам Крутских, "подтвердилось, что российская концепция продвижения и обеспечения информационно-коммуникационной безопасности на международной арене получает все больше поддержки и набирает обороты". "Это большой успех", - констатировал он.

Дипломат особо отметил, что "западные партнеры, которые в прошлом году голосовали против, в этом [году] по сути демонстративно воздержались". "Это сигнал и в Вашингтон, и в Россию: они понимают, что за российской резолюцией - прагматика и желание быть активно вовлеченными в обсуждение темы обеспечения международной информационной безопасности", - пояснил спецпредставитель президента.

В ходе работы Первого комитета Генассамблеи ООН США решили представить собственный проект резолюции по кибербезопасности, несмотря на то, что российский документ, который выносится в ГА уже второй год, содержал схожие идеи. Американская резолюция также была принята на голосовании.

"По сути этот документ - это повторение российской идеи о запуске рабочей группы открытого состава. Однако США решили "не оставлять Россию в одиночестве" и предложить что-то свое, но этим своим оказалась российская идея и проект нашей группы", - пояснил Крутских. "Многие страны не стали противопоставлять российскую резолюцию американской и проголосовали одновременно и за американскую резолюцию", - указал он.

Диалог с США

Крутских сообщил, что многие западные страны заинтересованы в активном диалоге с РФ по кибербезопасности, однако в США решение о полноформатных переговорах по этой теме пока не созрело.

"Контакты на уровне экспертов у нас с США проходят постоянно, - отметил он. - Два официальных представителя в группе правительственных экспертов даже сидят рядом. Естественно, мы обсуждаем тематику кибербезопасности в контексте ооновской дискуссии".

"К сожалению, американская сторона проявляет сдержанность в отношении выхода на непосредственно межведомственные двусторонние контакты с Россией, - добавил Крутских. - Но, учитывая, что и российская, и американская делегации здесь представлены не только дипломатами, но и другими ведомствами, в том числе силовыми, рабочие контакты неизбежно происходят". "Выход на официальные переговоры пока не осуществляется, для этого в Вашингтоне должны принять политическое решение", - отметил спецпредставитель президента.

В то же время дипломат подчеркнул, что "все другие страны находятся в самом активном и теснейшем взаимодействии с Россией". "За последний месяц мы провели глубокие официальные переговоры с японскими и французскими представителями, соответственно, в Токио и Москве. А здесь (в ООН - прим. ТАСС) состоялись переговоры с немцами, голландцами, австралийцами", - указал он.

"Рабочий контакт установлен, никто от нас не бегает, - заключил представитель президента. - Все понимают, что, если мы не будем обсуждать эту тему, лодка, в которой мы все сидим, просто перестанет плыть в каком-либо направлении и станет крутиться на месте".