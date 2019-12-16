{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия добивается выработки ООН новой Конвенции по борьбе к киберугрозами

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских сообщил, что документ одобрил Третий комитет и скоро его рассмотрит вся Генассамблея

ООН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия вынесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию для выработки новой Конвенции по борьбе с киберпреступлениями. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, документ уже получил одобрение Третьего комитета и скоро будет рассмотрен всей Генассамблеей.

"Смысл нашей резолюции состоит именно в том, чтобы сообща навалиться на это очень серьезное зло, которое наносит колоссальный, триллионный ущерб всей мировой экономике и лично нашим гражданам, - сказал он. - Для этого мы предлагаем под эгидой ООН учредить специальный комитет, который непосредственно занялся бы выработкой глобальной конвенции борьбы с киберпреступностью".

"У нас есть ряд противников, в основном это США и страны Евросоюза, - указал Крутских. - Нас обвиняют в том, что эта резолюция якобы направлена на регулирование интернета или введение госрегулирования. Это, цитируя [президента США Дональда] Трампа, "фейк-ньюс" - там нет ни одного слова о регулировании. Этот документ говорит об объединении усилий всех ведомств и выработке взаимных договоренностей для более эффективной борьбы с киберпреступлениями".

Более того, как обратил внимание дипломат, свою инициативу по возможному проекту Конвенции Москва не противопоставляет уже существующей Будапештской конвенции. "Наш вариант направлен на то, чтобы как можно больше ее осовременить, - пояснил он. - Например, в Будапештской конвенции прописано всего девять видов преступлений, а сейчас их уже больше тридцати, и это признается всеми. Кроме того, она не затрагивает тему кибертерроризма, а эту тему, естественно, также нужно прописать".

"Сейчас всех объединяет один общий и очень страшный вопрос: многие лидеры государств, руководство ООН, и эксперты признают, что нет ясности о том, как международное право применяется киберпространство", - подытожил представитель президента.

Российская резолюция по безопасности в киберпространстве

Российская резолюция по безопасности в киберпространстве была принята в Генеральной Ассамблее ООН с еще большим успехом, чем в предыдущем году. Об этом заявил Крутских по итогам принятия в Генассамблее резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности".

"Последним успехом российской дипломатии явились итоги голосования по нашей резолюции относительно группы открытого состава по международной информационной безопасности, - сообщил он. - Резолюция получила 129 голосов, то есть больше, чем в прошлом году".

Таким образом, по словам Крутских, "подтвердилось, что российская концепция продвижения и обеспечения информационно-коммуникационной безопасности на международной арене получает все больше поддержки и набирает обороты". "Это большой успех", - констатировал он.

Дипломат особо отметил, что "западные партнеры, которые в прошлом году голосовали против, в этом [году] по сути демонстративно воздержались". "Это сигнал и в Вашингтон, и в Россию: они понимают, что за российской резолюцией - прагматика и желание быть активно вовлеченными в обсуждение темы обеспечения международной информационной безопасности", - пояснил спецпредставитель президента.

В ходе работы Первого комитета Генассамблеи ООН США решили представить собственный проект резолюции по кибербезопасности, несмотря на то, что российский документ, который выносится в ГА уже второй год, содержал схожие идеи. Американская резолюция также была принята на голосовании.

"По сути этот документ - это повторение российской идеи о запуске рабочей группы открытого состава. Однако США решили "не оставлять Россию в одиночестве" и предложить что-то свое, но этим своим оказалась российская идея и проект нашей группы", - пояснил Крутских. "Многие страны не стали противопоставлять российскую резолюцию американской и проголосовали одновременно и за американскую резолюцию", - указал он.

Диалог с США

Крутских сообщил, что многие западные страны заинтересованы в активном диалоге с РФ по кибербезопасности, однако в США решение о полноформатных переговорах по этой теме пока не созрело. 

"Контакты на уровне экспертов у нас с США проходят постоянно, - отметил он. - Два официальных представителя в группе правительственных экспертов даже сидят рядом. Естественно, мы обсуждаем тематику кибербезопасности в контексте ооновской дискуссии".

"К сожалению, американская сторона проявляет сдержанность в отношении выхода на непосредственно межведомственные двусторонние контакты с Россией, - добавил Крутских. - Но, учитывая, что и российская, и американская делегации здесь представлены не только дипломатами, но и другими ведомствами, в том числе силовыми, рабочие контакты неизбежно происходят". "Выход на официальные переговоры пока не осуществляется, для этого в Вашингтоне должны принять политическое решение", - отметил спецпредставитель президента.

В то же время дипломат подчеркнул, что "все другие страны находятся в самом активном и теснейшем взаимодействии с Россией". "За последний месяц мы провели глубокие официальные переговоры с японскими и французскими представителями, соответственно, в Токио и Москве. А здесь (в ООН - прим. ТАСС) состоялись переговоры с немцами, голландцами, австралийцами", - указал он.

"Рабочий контакт установлен, никто от нас не бегает, - заключил представитель президента. - Все понимают, что, если мы не будем обсуждать эту тему, лодка, в которой мы все сидим, просто перестанет плыть в каком-либо направлении и станет крутиться на месте".

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Путин поздравил жителей Казахстана с Днем независимости
Президент отметил, что отношения Москвы и Нур-Султана динамично развиваются в духе стратегического партнерства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС