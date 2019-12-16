Экс-министр транспорта Максим Соколов предложен на пост вице-губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание города кандидатуру бывшего министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба петербургской администрации.

"В соответствии с законом "О правительстве Санкт-Петербурга" губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма", - говорится в сообщении.