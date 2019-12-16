Песков заявил, что Путин планирует посетить Израиль

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Израиль в январе готовится, но Москве неизвестно, приедет ли туда также лидер США Дональд Трамп. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли состояться во время этого визита встреча глав России и США.

"Нам неизвестно о том, что там [в Израиле] будет Трамп, но поездка президента России действительно готовится и прорабатывается", - сказал представитель Кремля.

В сентябре Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил, что в начале 2020 года собирается посетить эту страну, где пройдут памятные мероприятия в связи с годовщиной освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим и Днем Холокоста. Как отметил Нетаньяху, в январе, когда ожидается визит российского лидера, в Израиле также будет открыт мемориал героям блокадного Ленинграда.