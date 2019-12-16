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Кризис на Украине
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Песков: проект поправок в конституцию Украины надо оценить на соответствие "Минску-2"

Как отмечается, законопроект не содержит пункта об особом статусе Донбасса, предусмотренного минскими соглашениями

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Проект изменений в конституцию Украины о децентрализации власти необходимо проанализировать на предмет соответствия минским договоренностям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и "формуле Штайнмайера", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на просьбу прокомментировать отсутствие в этом законопроекте упоминаний об особом статусе Донбасса, Песков подчеркнул, что "здесь нет ничего, что может дискутироваться - есть минские договоренности, и в Париже (на саммите в "нормандском формате" 9 декабря - прим. ТАСС) стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям". "В свою очередь, в минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком", - добавил он.

16 декабря на сайте Верховной рады был опубликован текст внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о внесении изменений в конституцию страны относительно децентрализации власти. Этот документ не содержит пункта об особом статусе Донбасса, предусмотренного минскими соглашениями.

Согласно пояснительной записке, законопроект "разработан в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления". Им предлагается трехуровневая система местного самоуправления. Главным нововведением реформы является ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца, так как Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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