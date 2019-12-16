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Песков заявил о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

В Кремле также надеются, что нынешний президент Украины реализует свои предвыборные обещания
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Кремль заметил разницу в подходах у экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

"Не дело Москвы каким-то образом констатировать разницу [в подходах Порошенко и Зеленского], хотя, безусловно, разница в подходах есть", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил: "Один президент [Порошенко] начинал войну [на юго-востоке Украины], краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента [Зеленского] было завершение войны".

"Мы надеемся, что это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям в плане реализации. Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер", - подчеркнул представитель Кремля.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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