Песков: участники "нормандского формата" не хотят, чтобы в Донбассе возобновлялась война

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нормальной практикой участие помощника главы государства Владислава Суркова в съезде общественной организации "Союз добровольцев Донбасса".

"Российские чиновники общаются с гражданами Российской Федерации в любых форматах, это наша прерогатива и мы ни с кем не собираемся эту прерогативу делить", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что не видит противоречий в участии Суркова в съезде "Союза добровольцев Донбасса" и его работой на экспертном уровне по урегулированию на Украине. "Я, честно говоря, не знаю, о каких добровольцах идет речь, но ведь добровольцы бывают разные, бывают волонтеры, добровольцы, у них есть свои организации, это граждане Российской Федерации", - отметил Песков.

Он констатировал, что Сурков "является помощником президента [России], который непосредственно участвует в работе на экспертном уровне "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция)". "Президент Российской Федерации плотно занимается вопросами нормандского формата, продолжает это делать, все участники преследуют одну цель - способствовать тому, чтобы на юго-востоке Украины был мир и не возобновлялась война", - подчеркнул представитель Кремля.

14 декабря в Москве прошел V съезд общественной организации "Союз добровольцев Донбасса", который посетил Сурков. На съезде был представлен отчет о работе союза, численность которого достигла 14,5 тыс. человек. По словам председателя организации Александра Бородая, организация, в частности, занимается социальной адаптацией защитников Донбасса, организацией им медицинской помощи.