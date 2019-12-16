Слуцкий: адвокаты Бута и Ярошенко работают небыстро и не верят в успех дел

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Адвокаты осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко работают вяло и не верят в успешное разрешение дел своих подзащитных. Такое мнение в понедельник на пресс-конференции выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Говоря о россиянах, оказавшихся в тюрьме в США, Слуцкий заметил, что "институт помилования может помочь любому из них, всем без исключения, сколь суров бы не был приговор". "Что касается других измерений их дел, здесь пространство работы для адвокатов, потому что сегодня и по Буту, и по Ярошенко, и по ряду других адвокаты работают очень вяло. Во-первых, работают не первой линейки адвокаты. Во-вторых, работают очень как-то небыстро, такое ощущение, что без всякой надежды на результат", - констатировал глава комитета.

Он также отметил, что семьи задержанных весьма ограничены в финансовом вопросе. Слуцкий также сообщил, что во вторник у него запланирована встреча с женой Виктора Бута. "Еще раз встретимся завтра с Аллой Бут, будем исследовать досье Константина Ярошенко, будем параллельно создавать систему и способствовать тому, чтобы... и Виктор Бут, и Константин Ярошенко, и Богдана Осипова (приговорена в США к семи годам тюремного заключения за статью "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба" - прим. ТАСС), и многие другие в обозримом будущем вышли на свободу", - добавил Слуцкий.

Он напомнил, что существует база адвокатов, занимающихся делами россиян, арестованных за рубежом. "Но ее нужно сделать более системной, равно как и систему с оплатой их деятельности, совместную работу российских и зарубежных адвокатов, единый центр координации подобной деятельности в России. Все это создать не столь просто и не столь долго", - сказал депутат.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.

Константин Ярошенко был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, после чего доставлен в США. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. 7 сентября 2011 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.