МИД России: приостановка санкций ООН в отношении талибов должна быть продлена

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия считает, что приостановка санкций в отношении переговорной команды движения "Талибан" (запрещено в РФ) должна быть продлена, этот вопрос обсуждается с партнерами по Совету Безопасности ООН. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Этот вопрос обсуждается нашими коллегами в Нью-Йорке с американцами и другими членами Совета Безопасности, - сказал Кабулов. - Я уверен, что такое продление будет осуществлено, поскольку мы находимся накануне запуска межафганских переговоров и убеждены, что переговорщики с талибской стороны, те из них, которые являются фигурантами санкционного списка Совета Безопасности, должны иметь возможность ездить по миру и встречаться с их афганскими партнерами там, где это будет удобно".

Санкции против "Талибана" введены Совбезом ООН в 1999 году и с тех пор несколько раз корректировались. В последний раз это происходило в декабре 2015 года, когда была принята резолюция 2255, ужесточившая меры, направленные на пресечение потоков финансирования группировки. Рестрикции ООН также включают блокировку банковских счетов членов движения и связанных с ними лиц, запрет на поездки за рубеж, а также оружейное эмбарго. В соответствии с резолюцией, любые лица и группы, которые оказывают поддержку талибам, подлежат включению в черный список.

В апреле стало известно, что 11 представителей движения "Талибан" были исключены из санкционных списков ООН на девять месяцев.