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Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение антитеррористических мер

Соответствующие изменения вносятся в КоАП

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы до 500 тыс. рублей за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, в том числе принадлежащих религиозным организациям. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он дополняется новой статьей - "Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций". Согласно ей, за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, штрафы для физических лиц составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (либо дисквалификация на срок до трех лет), для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Отдельный пункт предусматривает аналогичные санкции за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций. Отличие заключается в том, что штрафы для юридических лиц в этом случае составят от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, исключая положения, предусматривающие ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций. Для этих норм предусмотрен срок вступления в силу с 1 мая 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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