Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию

ДАМАСК, 16 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

"Визит проводится в преддверии заседания двусторонней межправкомиссии. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического характера. Среди них: функционирование арендованного Россией порта Тартус, варианты таможенных преференций для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции - цитрусовых, оливок, оливкового масла", - рассказали в аппарате Борисова.

Помимо того, планируется обсудить вопросы поставки российского зерна в Сирию, включая поставки по гуманитарной линии.

В рамках визита в Дамаск Борисов, помимо встречи с президентом, проведет беседы с министром в канцелярии президент Мансуром Аззамом и зампредом совета министров, главой МИД, сопредседателем двусторонней межправкомиссии Валидом Муаллемом.

"Заседание двусторонней межправкомиссии Россия - Сирия состоится до конца года в Москве", - добавили в аппарате вице-премьера РФ.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.