Лукашевич: РФ надеется, что идеи саммита в Париже 18 декабря воплотит контактная группа

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что сигналы саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) будут воплощены в жизнь на встрече контактной группы в Минске 18 декабря. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе видеомоста из Вены.

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"Саммит, конечно, - это важнейший элемент в процессе урегулирования (на Украине - прим. ТАСС) за последние годы. ОБСЕ - центральный элемент реализации достигаемых договоренностей. Там работает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, которая имеет широкий мандат, который был подтвержден лидерами "нормандской четверки". Поставлены очень крупные, но важные с точки зрения урегулирования задачи", - сказал он.

Лукашевич напомнил, что среди таких задач - установление режима прекращения огня, проведение обмена удерживаемыми лицами до конца года, разведение сил и средств еще на трех участках линии разграничения, что предстоит сделать до конца марта 2020 года. Проработать детали соответствующих решений, напомнил постпред, поручено контактной группе. "Надеемся, что на ее ближайшем очень важном заседании в Минске 18 декабря те сигналы, которые получены от глав государств и правительств "четверки", будут воплощены в решениях контактной группы", - добавил дипломат.