Чеснаков: Сурков считает, что позиции Зеленского и Порошенко по "Минску-2" не отличаются

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Позиция команды Владимира Зеленского относительно минских соглашений ничем не отличается от позиции команды Петра Порошенко. Такую оценку саммиту "нормандской четверки" в Париже дал помощник президента РФ Владислав Сурков. Его слова в беседе с корреспондентом ТАСС привел в понедельник близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Я могу подтвердить, что на прошедшем в субботу в Москве съезде Союза добровольцев Донбасса Владислав Сурков заявил, что позиция команды Зеленского относительно минских соглашений ничем не отличается от позиции команды Порошенко. Он и мне это говорил", - сообщил Чеснаков.

"В ходе парижского саммита украинцами повторялись старые неприемлемые идеи прежней команды: передать границу до выборов, разоружить народную милицию, в конституции особый статус закрепить невозможно, разведение сил на всей линии соприкосновения невозможно, прямые переговоры Киев готов вести с представителями Донбасса, но не с теми, кто в Донецке, а с теми, кто уехал в Киев...то есть прямые переговоры Киева с Киевом. И так далее, - продолжил он. - По форме, конечно, отличия имелись. Об этом и сказал Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ - прим. ТАСС). Но по сути ничего не поменялось. Порошенко вчера - это Зеленский сегодня. Дурная наследственность, как сказал Сурков".