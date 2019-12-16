Захарова прокомментировала недопуск прессы из РФ на Украину после приглашения Зеленского

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала случаи отказа во въезде на Украину журналистам из России, сравнив происходящее с сюжетом советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

"Как в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Видимо, боятся услышать: "А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось", - написала она в понедельник на своей странице в Facebook.

В понедельник корреспонденту телеканала НТВ Алексею Чеботареву было отказано во въезде на Украину, поскольку он "не смог подтвердить" цель своего визита. Ранее во въезде в страну было отказано журналистам НТВ Александре Тонких и Сергею Савину. Запрет для Тонких, по сообщению НТВ, был связан с тем, что она в 2016 году посетила Крым. Савин, как и Чеботарев, "не смог подтвердить" цель своего визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками.