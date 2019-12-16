Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций в отношении КНДР

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает к смягчению санкций в отношении КНДР для улучшения гуманитарной ситуации в стране. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Во втором пункте документа говорится, что "[Совет Безопасности] должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН". В пункте 6 постановляющей части резолюции также предлагается "в кратчайшие сроки снять [ограничительные] меры", введенные СБ ООН, которые напрямую затрагивают жизнь гражданского населения КНДР".

Кроме того, в проекте резолюции говорится о "приветствии продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях". В то же время Россия и Китай предлагают "призвать к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате с целью достижения ослабления напряженности на Корейском полуострове через диалог".