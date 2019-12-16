{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций в отношении КНДР

Авторы документа предлагают также возобновить шестисторонние консультации по денуклеаризации Корейского полуострова
Описание
© AP Photo/Bebeto Matthews

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает к смягчению санкций в отношении КНДР для улучшения гуманитарной ситуации в стране. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

На эту тему

Во втором пункте документа говорится, что "[Совет Безопасности] должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН". В пункте 6 постановляющей части резолюции также предлагается "в кратчайшие сроки снять [ограничительные] меры", введенные СБ ООН, которые напрямую затрагивают жизнь гражданского населения КНДР".

Кроме того, в проекте резолюции говорится о "приветствии продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях". В то же время Россия и Китай предлагают "призвать к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате с целью достижения ослабления напряженности на Корейском полуострове через диалог".

Теги
СШАКНДРРоссияКитайСитуация на Корейском полуострове
Реклама на ТАСС
Слуцкий считает ратификацию пограндоговора с Эстонией возможной в обозримом будущем
Отношения между странами постепенно улучшаются, отметил глава комитета Госдумы по международным делам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС