Источник: дата голосования по российско-китайскому проекту резолюции по КНДР не назначена

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Консультации по российско-китайскому проекту резолюции СБ ООН по КНДР еще идут, дата голосования пока не определена. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в СБ ООН.

"Пока дата голосования не ясна, до голосования документ будет обсуждаться в ходе консультаций со всеми членами СБ ООН", - сказал он.

В понедельник Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза документ, призывающий к смягчению действующих санкций в отношении КНДР. В частности, в нем предлагается снять ограничения, негативно влияющие на гуманитарную ситуацию в стране.