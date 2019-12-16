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Ситуация на Корейском полуострове

Источник: дата голосования по российско-китайскому проекту резолюции по КНДР не назначена

До голосования документ будет обсуждаться в ходе консультаций со всеми членами СБ ООН

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Консультации по российско-китайскому проекту резолюции СБ ООН по КНДР еще идут, дата голосования пока не определена. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в СБ ООН.

"Пока дата голосования не ясна, до голосования документ будет обсуждаться в ходе консультаций со всеми членами СБ ООН", - сказал он.

В понедельник Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза документ, призывающий к смягчению действующих санкций в отношении КНДР. В частности, в нем предлагается снять ограничения, негативно влияющие на гуманитарную ситуацию в стране.

Теги
КНДРРоссияКитайСитуация на Корейском полуострове
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Ситуация на Корейском полуострове
Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций в отношении КНДР
Авторы документа предлагают также возобновить шестисторонние консультации по денуклеаризации Корейского полуострова
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