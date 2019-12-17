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Выход США и России из ДРСМД

Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству

Бывший президент СССР считает, что Россия и Соединенные Штаты должны возобновить диалог по проблемам ядерных вооружений
Михаил Горбачев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Горбачев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями США стремятся к одностороннему военному превосходству, однако, по мнению политика, такая цель опасна и недостижима. Он заявил об этом в опубликованном во вторник интервью японской газете Asahi.

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"В подоплеке выходов США из договоров, - сказал Горбачев, - лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству. Однако в современном мире гегемония одной державы невозможна... Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость. Это нанесет ущерб безопасности всех стран, включая США".

По мнению Горбачева, Россия и Соединенные Штаты должны возобновить диалог по проблемам ядерных вооружений и движение к безъядерному миру.

Ранее бывший президент СССР в интервью CNN выразил надежду на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между РФ и США. Его действие было прекращено 2 августа по инициативе Вашингтона. Неясным остается будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Действие его истекает в феврале 2021 года, однако продление документа остается под вопросом из-за позиции США.

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СШАРоссияВыход США и России из ДРСМД
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