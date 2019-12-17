Вице-губернатор Иркутской области подал в отставку вслед за ушедшим главой региона

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Заместитель губернатора - руководитель аппарата правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом во вторник Чернышов написал на своей странице в Facebook.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

"12 декабря я подал заявление на имя врио губернатора об освобождении меня от должности заместителя губернатора по собственному желанию", - написал Чернышов, отметив, что причиной для такого решения стал уход со своего поста его бывшего начальника Левченко.

В пресс-службе правительства Иркутской области подтвердили, что Чернышов подал заявление об отставке. Отмечается, что он стал первым, кто принял такое решение после смены губернатора в регионе.

В марте на телеканале Рен-ТВ прошел сюжет о том, что Чернышов владеет домом в Италии. После этого замгубернатора написал служебную записку на имя главы региона Сергея Левченко с просьбой провести в отношении него служебную проверку по фактам, указанным в сюжете. С 2013 года для федеральных и региональных чиновников действует запрет на владение банковскими счетами, финансовыми инструментами за рубежом. При этом им разрешается иметь недвижимость за границей при условии ее декларирования вне зависимости от стоимости.

Проверка не выявила наличия заграничной недвижимости у Чернышова.