РФ предложила альтернативу западному проекту резолюции СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой вариант резолюции по доставке гуманитарной помощи в Сирию в ответ на текст, предлагаемый Германией, Бельгией и Кувейтом. Копии обоих документов имеются в распоряжении ТАСС.

Как сообщил ТАСС источник в ООН, оба варианта пока находятся на рассмотрении Совбеза, но могут быть вынесены на голосование уже на этой неделе.

Германия, Бельгия и Кувейт подготовили проект резолюции, продлевающий на год так называемые трансграничные операции - доставку гуманитарной помощи под контролем ООН и без необходимости получения разрешения от Дамаска. В их документе предлагается продолжить доставку помощи через четыре уже существующих пункта пропуска, а также добавить к ним Телль-Абъяд на границе с Турцией.

Москва неоднократно выступала против такого механизма гуманитарной помощи, называя его нетранспарентным. В 2018 году российский постпред Василий Небензя не стал накладывать вето на соответствующую резолюцию, но воздержался при голосовании.

Теперь Россия подготовила собственный проект резолюции, предусматривающий продление трансграничных поставок только на полгода и всего через два пункта пропуска. В документе предлагается исключить "пункты пропуска Эль-Ярубия и Аль-Раматха на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2020 года". В тексте отмечается необходимость "доставки помощи во все нуждающиеся районы Сирии, особенно в Идлиб". В нем также содержится призыв к ООН "улучшить контроль за доставляемой помощью и ее распределением".

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий. Принятая тогда резолюция 2165 предусматривает открытие нескольких погранпереходов на границах Сирии, а также развертывание специальной мониторинговой миссии ООН для проверки поступающих в страну грузов с целью недопущения поставок оружия.