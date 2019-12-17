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Кремль рассчитывает, что власти Украины изменят политику в отношении российских СМИ

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, пригласившего российских журналистов приехать в страну

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что после слов президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего российских журналистов приехать в страну, политика Киева в отношении СМИ из России изменится и корреспонденты получат возможность работать на Украине.

"Мы отфиксировали слова президента [Зеленского], сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов", - сказал Песков, комментируя недавние запреты на въезд на Украину для сотрудников каналов "Звезда" и НТВ.

Песков подчеркнул, что "на Украине эта практика не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ, ничему". "Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины. Это факт, - добавил представитель Кремля. - Мы надеемся, что все-таки постепенно изменения произойдут и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность".

Песков особо отметил, что на протяжении всего времени все желающие украинские СМИ свободно работают на основании российского закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права как зарубежным СМИ, так и российским. "Это очень важно помнить", - подчеркнул представитель Кремля, обратив внимание на то, что украинские журналисты "не прекращают свою работу здесь [в РФ] и свободно осуществляют свой журналистский долг".

16 декабря украинские власти запретили въезд в страну сроком на три года журналистам российского телеканала "Звезда", которые побывали на Украине на прошлой неделе. В понедельник корреспонденту телеканала НТВ Алексею Чеботареву также было отказано во въезде на Украину. Ранее во въезде в страну было отказано журналистам НТВ Александре Тонких и Сергею Савину. Запрет для Тонких, по сообщению НТВ, был связан с тем, что она в 2016 году посетила Крым. Савин, как и Чеботарев, "не смог подтвердить" цель своего визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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