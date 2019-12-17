Косачев заявил, что посольство США снова не выдало ему визу для участия в Генассамблее ООН

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос для его участия в работе Генеральной ассамблеи ООН, и он снова не сможет быть в Нью-Йорке.

"Российская сторона еще раз запросила визу для члена официальной делегации Косачева Константина Иосифовича. Повторный запрос был направлен в адрес посольства США 8 ноября этого года. По состоянию на сегодня, посольство США не ответило на этот визовый запрос. Это означает, что уже второй раз мне, как члену официальной делегации РФ на сессии Генассамблеи ООН, будет отказано в визе. А значит - будет отказано в возможности участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН на территории США", - сказал Косачев во вторник на пресс-конференции, посвященной вопросам международной повестки.

Он подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к национальной юрисдикции США, так как Вашингтон по специальному соглашению с ООН гарантировал оформление виз для всех участников соответствующих мероприятий по линии ООН на территории США. "Констатирую, что США радикальнейшим образом свои обязательства перед ООН и перед международным сообществом таким образом нарушили. Будем сохранять эту тему в повестке дня наших двусторонних отношений, будем добиваться того, чтобы либо США вернулись к выполнению своих обязательств, либо эта порочная и абсолютно не законная практика была решительно осуждена международным сообществом, той же самой Организацией Объединенных наций", - сказал глава международного комитета СФ, подчеркнув, что работа будет продолжена.