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Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в малайзийском Путраджае

Очередной форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества запланирован на 11-12 ноября

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Очередной саммит АТЭС в рамках председательства Малайзии пройдет 11-12 ноября 2020 года в городе Путраджая. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Валерий Сорокин.

"Малайзийские коллеги предложили календарь встреч. Следующая встреча старших должностных лиц АТЭС пройдет в феврале в Путраджае в 20-30 км от Куала-Лумпура. Там планируется провести и саммит АТЭС 11-12 ноября", - сказал он.

В 2020 году председательство в АТЭС переходит от Чили к Малайзии. В ноябре 2019 года саммит АТЭС должен был состояться в Чили, однако президент этой страны Себастьян Пиньера отменил его из-за внутриполитической ситуации, сопровождавшейся массовыми акциями протеста после попытки повысить цену на проезд в общественном транспорте.

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МалайзияРоссия
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