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Делегация Совфеда посетит в декабре базу Хмеймим в Сирии

Также в ближайшее время визит в Сирию по линии Межпарламентского союза, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности посетит российскую базу Хмеймим в Сирии в конце декабря, возможен также в ближайшее время визит в Сирию по линии Межпарламентского союза (МПС). Об этом сообщил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Очередная российская парламентская делегация будет в Сирии в конце декабря этого года. Но это не двусторонний визит, а посещение российской базы Хмеймим и работа с нашими военнослужащими, которые там выполняют свою миссию. Едет делегация комитета по обороне и безопасности 26-28 декабря, если я не ошибаюсь", - сказал Косачев на пресс-конференции во вторник.

"Мы, разумеется, задействуем возможности межпарламентских структур. Скажем, при нашей активной поддержке возможен в ближайшее время визит в Сирийскую Арабскую Республику по приглашению национального парламента председателя Межпарламентского союза госпожи [Габриэлы] Куэвас Баррон", - добавил он.

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