Песков не стал комментировать заявления из ФРГ о запросах по делу об убийстве в Берлине

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления представителя кабмина ФРГ о том, что Германия многократно направляла запросы России по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине. "Мне нечего добавить к тому, что уже говорили по этой теме", - сказал он.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что власти Германии с конца августа 2019 года неоднократно направляли запросы в различные ведомства РФ с просьбой содействовать расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, но российская сторона якобы всячески затягивала дело. По его словам, запросы направлялись посольству РФ в Берлине, ФСБ, СВР, ГРУ, администрации президента России.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России.