{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не стал комментировать заявления из ФРГ о запросах по делу об убийстве в Берлине

Представитель Кремля пояснил, что ему нечего добавить к тому, что уже говорили по этой теме

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления представителя кабмина ФРГ о том, что Германия многократно направляла запросы России по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине. "Мне нечего добавить к тому, что уже говорили по этой теме", - сказал он.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что власти Германии с конца августа 2019 года неоднократно направляли запросы в различные ведомства РФ с просьбой содействовать расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, но российская сторона якобы всячески затягивала дело. По его словам, запросы направлялись посольству РФ в Берлине, ФСБ, СВР, ГРУ, администрации президента России.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России.

Теги
ГерманияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Слуцкий: решения в случае нарушений устава СЕ надо принимать большинством голосов в ПАСЕ
Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что сейчас предлагается запускать данную процедуру при одной трети голосов от списочного состава ассамблеи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС